В РК реформируют систему реагирования на чрезвычайные ситуации

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Правительство РК планирует сформировать к концу года рабочую группу по реформированию системы реагирования на чрезвычайные ситуации с целью не допустить повторения Итхэвонской трагедии. Об этом заявил министр административного управления и безопасности Ли Сан Мин, выступая 9 ноября на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. По его словам, к концу года будет подготовлен пакет мер по повышению эффективности системы быстрого реагирования, наращиванию возможностей противодействия новым, крупномасштабным и комплексным чрезвычайным ситуациям, а также возможностей реагирования, в основе которых лежит научный подход. Ли Сан Мин отметил, что коэффициент воспроизводства вируса COVID-19, то есть, число людей, которых может заразить один заболевший, третью неделю подряд превышает единицу. Это говорит о быстром распространении вируса. В этой связи правительство намерено повысить темпы вакцинации.