Президент РК примет участие в саммитах АСЕАН+3 и G20

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С 11 по 15 ноября президент РК Юн Сок Ёль совершит очередную зарубежную поездку, в ходе которой примет участие в саммите АСЕАН+3 в Пномпене и в саммите «Большой двадцатки», который состоится на индонезийском острове Бали. Как сообщили в администрации президента, в ходе саммита РК-АСЕАН южнокорейский лидер представит новую политику Сеула в отношении стран региона «Инициатива солидарности Корея-АСЕАН». Формат АСЕАН+3 действует с 1997 года с участием стран региона, РК, Китая и Японии. 13 ноября Юн Сок Ёль примет участие в Восточноазиатском саммите (EAS), где представит позицию Сеула по региональным и международным вопросам, а также обозначит стремление РК к активной поддержке принципов свободы, мира и процветания. Затем президент отправится на Бали, где 14 ноября примет участие в деловом саммите «Большой двадцатки» (B20). 15 ноября в рамках саммита «Большой двадцатки» южнокорейский лидер выступит с речью на сессии по вопросам продовольствия, энергетики, безопасности и здравоохранения. В настоящий момент ведутся переговоры о проведении двусторонних встреч с лидерами разных стран на полях саммита «Большой двадцатки». Это, в частности, трёхсторонний южнокорейско-американо-японский саммит, а также двусторонние встречи президента РК с президентом США и председателем КНР. Между тем, вероятность встречи Юн Сок Ёля с председателем КНР Си Цзиньпином невелика.