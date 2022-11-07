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Экономика

В РК ощущается нехватка профессиональных кадров

Write: 2022-11-09 12:09:08Update: 2022-11-09 12:20:39

В РК ощущается нехватка профессиональных кадров

Южнокорейские компании испытывают нехватку кадров в ряде перспективных отраслей промышленности. Об этом свидетельствуют результаты сентябрьского опроса руководителей 415 компаний, проведённого Корейской федерацией работодателей. 52% опрошенных считают, что наиболее остро проблема стоит в судостроении, одной из главных отраслей южнокорейской промышленности. Серьёзная нехватка кадров также ощущается в полупроводниковой и автомобильной промышленности. В качестве основных причин называют высокую текучесть кадров в связи со сменой работы и выходом в отставку. В Корейской федерации работодателей считают необходимым скорейшее решение проблемы. Предлагается усилить индивидуальное профессиональное обучение на местах и смягчить ограничения, связанные с трудоустройством. 
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