KBS: 65% корейцев не довольны работой Юн Сок Ёля

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10 ноября исполнилось ровно шесть месяцев с начала работы Юн Сок Ёля на посту президента. В этой связи агентство Korea Research по заказу телерадиокомпании KBS с 6 по 8 ноября опросило тысячу взрослых южнокорейцев. Как оказалось, лишь 30,1% респондентов удовлетворены работой Юн Сок Ёля на посту президента страны. 64,9% дали отрицательную оценку деятельности главы государства. Среди причин отрицательной оценки респонденты отметили кадровую политику, недостаточную поддержку экономики, низкий уровень жизни населения, недостаточные усилия по укреплению общественного единства. К положительным моментам деятельности Юн Сок Ёля на посту главы государства респонденты отнесли решительность в ответ на действия Пхеньяна и диалог с народом. Около 70% опрошенных отрицательно оценивают действия правительства по устранению последствий Итхэвонской трагедии. Уровень поддержки правящей партии Сила народа составил 26,5%, а крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро – 32,9%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте KBS.