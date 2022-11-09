9 ноября в РК чуть более 55 тыс. новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 9 ноября в стране зарегистрированы 55.365 новых случаев COVID-19. Это на 7.107 случаев меньше, чем в предыдущий день, но на 20% больше, чем неделю назад. Для среды нынешний показатель является максимальным с 15 сентября. Общее число заражённых с начала пандемии превысило 26 млн человек. Карантинные власти считают, что началась зимняя волна коронавируса, и её масштабы будут сопоставимы с шестой волной, имевшей место летом этого года. Тогда суточный прирост числа заражённых достигал 180 тысяч человек. Тем не менее, ужесточать правила социального дистанцирования не планируется. Медики считают, что в рамках существующей системы можно справиться с пандемией. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 323 человека. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки скончались 52 человека. Коэффициент смертности 0,11%.