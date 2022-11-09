В РК представлена стратегия развития водородной экономики

Photo : YONHAP News

9 ноября состоялось первое после начала работы нового правительства заседание комитета по водородной экономике. Правительство представило его стратегию развития водородной экономики, которая предусматривает распространение до 2030 года более 30 тыс. коммерческих автомобилей на водородных топливных элементах. Для этого будет расширена программа выплаты субсидий на приобретение соответствующих автобусов и грузовиков, а также снижен налог на покупку. С целью их обеспечения достаточным количеством топлива решено создать объекты по производству 40 тыс. тонн жидкого водорода в год. С целью развития водородной промышленности правительство определит семь сопутствующих отраслей, призванных поддерживать технологическое развитие профильных компаний. Одновременно будет проводиться работа по смягчению регулирующих механизмов через так называемые «песочницы» или проекты с более гибкими регулирующими правилами, в том числе, в вопросе безопасности. Ожидается, что к 2030 году объявленная стратегия обеспечит экономический эффект в объёме 47 трлн вон (35 млрд долларов) и создание более 90 тыс. рабочих мест. Кроме того, ожидается, что выбросы парниковых газов удастся снизить на 28 млн тонн.