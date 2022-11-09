Понятие многодетной семьи может быть пересмотрено

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В ближайшем будущем понятие многодетной семьи может быть изменено с семьи, имеющей трёх и более детей, до семьи, имеющей двух и более детей. В этой связи государственную поддержку могут получить больше южнокорейских семей. Данный вопрос обсуждался 9 ноября в ходе заседания комитета по проблемам низкой рождаемости и старения общества при президенте страны. Участники заседания отметили, что в нынешней ситуации необходимо изменить политику поддержки многодетных семей. Ранее правительство расширило программу стипендий для детей из многодетных семей и распространило программу присмотра за детьми на семьи с двумя детьми в возрасте до 12 лет. Рассматривается также возможность предоставления таким семьям социального жилья на государственном уровне. Сейчас такая поддержка оказывается на уровне некоторых регионов.