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Политика

В Пномпене состоится встреча лидеров РК, США и Японии

Write: 2022-11-10 12:45:00Update: 2022-11-10 13:14:28

В Пномпене состоится встреча лидеров РК, США и Японии

Photo : YONHAP News

В рамках предстоящих в Пномпене региональных встреч представителей стран Юго-Восточной Азии президент РК Юн Сок Ёль проведёт 13 ноября трёхсторонний саммит с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой. «На многосторонних конференциях проходят различные важные двусторонние встречи»,- сказал президент журналистам по прибытии на работу 10 ноября. Он сказал, что много думал о том, следует ли ему участвовать в предстоящих саммитах, когда прошло совсем мало времени после Итхэвонской трагедии, которая унесла жизни более чем 150 человек. Однако предстоящие международные мероприятия тесно связаны с экономическими интересами страны, поэтому было принято решение об участии в них. Тем более, что на страны АСЕАН приходится порядка 50% мирового грузооборота, и тысячи южнокорейских компаний активно инвестируют в эти страны. Глава государства напомнил, что, кроме трёхстороннего южнокорейско-американо-японского саммита, достигнуты договорённости о проведении ряда двухсторонних встреч. 
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