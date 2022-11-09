KDI снизил прогноз роста южнокорейской экономики

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Эксперты Корейского института развития (KDI) полагают, что рост южнокорейской экономики в 2023 году будет ниже двух процентов. Он составит 1,8% по сравнению с текущим годом, что на 0,5% ниже майского прогноза. Как отмечается в докладе экспертов института, опубликованном 10 ноября, основной причиной снижения прогноза является ухудшение ситуации в экспортной отрасли в связи с замедлением роста мировой экономики под влиянием повышения учётных ставок крупнейшими странами в рамках противодействия инфляции. Ранее в этом месяце Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 0,75% до целевого диапазона от 3,75% до 4%. К другим внешним рискам относится политика Китая по борьбе с COVID-19, которая может вызвать новые сбои в глобальной цепочке поставок. Китай является главным торговым партнёром РК. Кроме того, ожидается рост задолженностей по кредитам в частном секторе, что замедлит темпы восстановления потребления. Частное потребление, как ожидается, вырастет в 2023 году на 3,1% в годовом исчислении. При этом цены останутся на высоком уровне, хотя не исключено их незначительное снижение на фоне стабилизации мировых цен на нефть. Инфляция будет превышать 3%, что приведёт к снижению покупательской способности населения. Растущая неопределённость в мировой экономике приведёт к сокращению инвестиций в производственные мощности. Эксперты Корейского института развития советуют Банку Кореи продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы справиться с инфляцией. Однако при установлении учётной ставки необходимо учитывать возможное замедление экономического роста.