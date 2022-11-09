В Сеуле объявлено предупреждение о высокой концентрации микропыли в воздухе

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10 ноября в Сеуле впервые за последние девять месяцев объявлено предупреждение о высокой концентрации микропыли в воздухе. На юге и севере провинции Кёнгидо, а также в северных районах провинции Чхунчхон-Намдо такое предупреждение действует с 9 ноября. Предупреждение о микропыли выпускается, когда значение PM10 превышает 75 микрограммов на кубометр в течение двух часов. РМ10 - это диаметр микрочастиц менее 10 микрометров. В Национальном центре по изучению окружающей среды нынешнюю ситуацию объясняют тем, что под влиянием антициклона над территорией РК сохраняется застой воздуха, что отрицательно влияет на его качество. 11 ноября в столичном регионе и провинции Чхунчхон-Намдо ожидается сохранение «плохого» уровня микропыли в воздухе. В этой связи пожилым людям и страдающим заболеваниями органов дыхания рекомендуется воздержаться от выхода на улицу.