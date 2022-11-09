В программы школ РК будут внесены изменения

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9 ноября министерство образования РК опубликовало план поэтапного внесения поправок в программу школ всех ступеней в период с 2024 по 2027 год. В частности, термины «свободная демократия» и «свободный демократический базовый порядок» будут употребляться параллельно с термином «демократия» в описании национальной идентичности и некоторых исторических событий в учебниках для средних и старших школ. В учебниках истории Кореи выражение «процесс формирования правительства РК» решено поменять на «процесс формирования правительства РК на основе принципов свободной демократии». При этом выражение «развитие демократии» признано приемлемым в прежнем виде без добавления «свободной демократии». Корейская война 1950-53 годов будет описана в новых учебниках как «Корейская война, которая началась с вторжения Северной Кореи в Южную Корею». При преподавании социальных вопросов принято решение упоминать о «свободной конкуренции», которая является основой рыночной экономики. Прежде инвалиды, иммигранты, представители сексуальных меньшинств были объединены понятием «социальные меньшинства». Теперь эту группу населения решено называть «членами общества, которые подвергаются дискриминации по признаку пола, возраста, расы, национальности, инвалидности и других факторов». После трагедии в сеульском районе Итхэвон принято решение активизировать преподавание основ безопасности в ходе теоретических и практических занятий.