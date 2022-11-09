Президент РК отправился в Юго-Восточную Азию

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11 ноября президент РК Юн Сок Ёль отправился в зарубежную поездку, в ходе которой посетит Пномпень и индонезийский остров Бали. Это первый визит главы государства в Юго-Восточную Азию. В первый день визита он примет участие в саммите РК-АСЕАН. В своём выступлении на саммите он изложит взгляд Сеула на поддержание свободы, мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе. 12 ноября южнокорейский лидер примет участие в саммите АСЕАН+3, а 13 ноября - в Восточноазиатском саммите. В рамках международных мероприятий в Пномпене состоятся трёхсторонний южнокорейско-американо-японский саммит и двусторонняя встреча южнокорейского лидера с президентом США Джо Байденом. Кроме того, запланированы саммиты с лидерами Камбоджи, Таиланда и Филиппин. В ходе пребывания на Бали президент РК примет участие в деловом саммите «Большой двадцатки» (B20), совещании представителей деловых кругов РК и Индонезии, встретится с представителями южнокорейских компаний, работающих в Индонезии. 15 ноября в рамках саммита «Большой двадцатки» южнокорейский лидер выступит на сессиях по вопросам продовольствия, энергетики и безопасности, а также здравоохранения. Возвращение в Сеул запланировано на раннее утро 16 ноября.