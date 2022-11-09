10 ноября в РК 54.519 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 10 ноября в стране зарегистрированы 54.519 новых случаев COVID-19. Это на 846 случаев меньше, чем в предыдущий день, но на 11.070 больше, чем неделю назад. Коэффициент воспроизводства вируса, то есть, число людей, которых может заразить один заболевший, составил на прошлой неделе 1,21. Показатель выше единицы сохраняется уже три недели. Органы здравоохранения работают над тем, чтобы лучше защитить уязвимые группы населения, расширяя программы вакцинации. Остаются в силе требование носить маски в помещении и обязательный семидневный карантин для заболевших. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 345 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки скончались 40 человек. Коэффициент смертности 0,11%