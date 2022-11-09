В РК падает спрос на дизельные автомобили

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В РК наблюдается стремительный спад спроса на дизельные автомобили. Если прежде на их долю приходилось до 50% автопарка страны, то в этом году показатель может упасть ниже 20%. Это объясняется ростом популярности экологичных машин и повышением цен на дизельное топливо. По данным исследовательского центра Carisyou, опубликованным 11 ноября, с января по октябрь этого года в стране было зарегистрировано 288.888 новых дизельных автомобилей, что на 21,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. На долю дизельных машин приходится лишь 20,8% автопарка страны. В 2016 году данный показатель составлял 48%. Учитывая резкий рост цен на дизельное топливо, к концу года доля дизельных машин может упасть ниже 20%. Между тем, спад касается главным образом личных автомобилей. В сегменте коммерческого автотранспорта такая тенденция менее заметна.