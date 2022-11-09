С 1 по 10 ноября южнокорейский экспорт сократился на 2,8%

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С 1 по 10 ноября объём южнокорейского экспорта сократился на 2,8% в годовом исчислении, составив 17 млрд 705 млн долларов. Об этом сообщили 11 ноября в Таможенном управлении. Постепенное замедление темпов роста экспорта наблюдается с июня, а первое за два года сокращение его объёма зафиксировано в октябре. Поставки за рубеж полупроводников сократились на 26,9% в годовом исчислении. Спад в этом сегменте продолжается три месяца подряд. Отмечено также сокращение экспорта металлургической продукции, средств беспроводной связи, продукции машиностроения и электроприборов. Между тем, значительно вырос экспорт нефтепродуктов, автомобилей и морских судов. Снизились поставки в Китай, Японию, Гонконг и Тайвань. Одновременно вырос экспорт в США, ЕС и Вьетнам. Импорт за первые 10 дней ноября сократился на 6,7% в годовом исчислении, составив 19 млрд 755 млн долларов. Дефицит торгового баланса составил 2 млрд 50 млн долларов.