США допускают временное вмешательство РК в работу валютного рынка

Администрация США допускает оправданность вмешательства крупных торговых партнёров, в том числе РК, в работу валютного рынка, учитывая укрепление доллара. Об этом говорится в докладе министерства финансов США, представленном 10 ноября Конгрессу. Представитель ведомства отметил, что усиление доллара в основном связано с разницей в базовых условиях функционирования экономических систем США и других стран, а также в темпах ужесточения монетарной политики. Поэтому в определённые моменты вмешательство правительств разных стран в работу валютных рынков может быть оправданно. Он отметил, что укрепление доллара не будет постоянным. Данное явление, по его словам, ослабнет после того, как повышение учётной ставки ФРС США достигнет предела, и центральные банки других стран максимально сократят разницу с США по этому показателю. Ранее в июне министерство финансов США поместило РК, КНР, Японию, Германию, Малайзию, Сингапур и Тайвань в список объектов мониторинга валютных практик. В течение четырёх кварталов РК осуществила чистую продажу долларов на сумму 38 млрд долларов, чтобы поддержать национальную валюту. По состоянию на сентябрь валютные резервы 2,1 раза превышали объём краткосрочного внешнего долга.