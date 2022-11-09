У KEPCO - операционные убытки

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У Корейской электроэнергетической корпорации (KEPCO) за первые три квартала этого года выявлены операционные убытки в размере 21 трлн 834 млрд 200 млн вон (16,5 млрд долларов). В третьем квартале продажи KEPCO составили 51 трлн 765 млрд 100 млн вон, а операционные расходы - 73 трлн 599 млрд 300 млн вон. Чистые убытки увеличились более чем на 20 трлн вон по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом, несмотря на повышение тарифов, продажи выросли лишь на 6 трлн 600 млрд вон. Одновременно стоимость топлива резко возросла. В нынешних условиях в корпорации ожидают превышения допустимого лимита по выпуску долговых облигаций. В целях улучшения финансового положения планируется внести поправки в закон, чтобы повысить лимит выпуска облигаций, а также расширить получение банковских кредитов.