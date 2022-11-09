Агентство Fitch Ratings положительно оценило экономику РК

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Глобальное рейтинговое агентство Fitch Ratings положительно оценило состояние экономики РК в средне- и долгосрочной перспективе. Как сообщил директор агентства по Азиатско-Тихоокеанскому региону Джереми Цукер, выступая 11 ноября на семинаре в Сеуле. Хотя в РК наблюдается нестабильность фондового рынка, экономика страны может справиться с ней. Банк Кореи и министерство планирования и финансов смогут стабилизировать фондовый рынок, обеспечив его ликвидность. Эксперт отметил устойчивость страны к внешним факторам. Говоря о резком сокращении валютных резервов, Джереми Цукер отметил, что это не является критичным моментом, учитывая, что за период пандемии показатель значительно вырос и сравнялся с допандемийным уровнем. По его словам, дефицит платёжного баланса - краткосрочное явление, вызванное снижением экспорта. В сентябре агентство сохранило за РК кредитный рейтинг «AA-» со стабильным прогнозом. Эксперты Fitch Ratings полагают, что в этом году рост экономики РК составит 2,6%, а в следующем году - 1,9%.