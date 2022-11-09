США оставили РК в списке мониторинга валютной политики

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Министерство финансов США оставило РК в списке стран, которые заслуживают пристального внимания в плане их валютной практики и макроэкономической политики, наряду с Китаем, Японией, Германией, Малайзией, Сингапуром и Тайванем. В соответствии с Законом об упрощении процедур торговли и обеспечении соблюдения правил торговли от 2015 года, министерство финансов США ежегодно составляет такой контрольный список. Для включения в список страны должны отвечать двум из трёх критериев: профицит в торговле с США превышает 15 млрд долларов, данный профицит превышает 3% ВВП, государство вмешивается в деятельность валютного рынка в течение как минимум восьми месяцев в течение года с чистыми покупками более 2% годового ВВП. Швейцария превысила пороговые значения по всем трём критериям, что побудило США к расширенному анализу её валютной практики и экономической политики.