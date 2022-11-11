Президент РК прибыл в Пномпень

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11 ноября президент РК Юн Сок Ёль прибыл в Пномпень. В первый день визита он принимает участие в саммите РК-АСЕАН, 12 ноября- в саммите АСЕАН+3, а 13 ноября будет участвовать в Восточноазиатском саммите. В рамках международных мероприятий в Пномпене состоятся трёхсторонний южнокорейско-американо-японский саммит и двусторонние встречи с президентом США, лидерами Камбоджи, Таиланда и Филиппин. Из Пномпеня южнокорейский лидер отправится на Бали, где примет участие в деловом саммите «Большой двадцатки» (B20), совещании представителей деловых кругов РК и Индонезии, встретится с представителями южнокорейских компаний, работающих в Индонезии. 15 ноября в рамках саммита «Большой двадцатки» южнокорейский лидер выступит на сессиях по вопросам продовольствия, энергетики и безопасности, а также здравоохранения.