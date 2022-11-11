Президент РК выступил на саммитах РК-АСЕАН и АСЕАН+3

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Президент РК Юн Сок Ёль, прибывший 11 ноября в Пномпень для участия в серии международных мероприятий с участием стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), обнародовал новую стратегию Сеула в Индо-Тихоокеанском регионе. «Мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе напрямую связаны с нашим выживанием и процветанием»,- отметил южнокорейский лидер, выступая на саммите РК-АСЕАН. «РК будет способствовать гармоничному региональному порядку, при котором страны региона уважают права и интересы друг друга и стремятся к общей выгоде»,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Он пообещал работать над предотвращением конфликтов и вооружённых столкновений, отстаивая принцип их мирного урегулирования с помощью диалога. Президент РК представил план под названием «Инициатива солидарности между РК и АСЕАН» (KASI), который станет основным компонентом Индо-Тихоокеанской стратегии Сеула. Он предложил сторонам вести активный стратегический диалог по линии глав МИД и министерств обороны, попросил страны АСЕАН совместными усилиями побудить Северную Корею выбрать путь мира, отказавшись от конфронтации и конфликтов. Южнокорейский лидер призвал обновить соглашение о свободной торговле между РК и АСЕАН, включив в него цифровую торговлю, сотрудничество в области электромобилей, аккумуляторов и цифровых технологий. 12 ноября Юн Сок Ёль выступил на саммите АСЕАН+3. Он подчеркнул, что нынешний кризис необходимо преодолеть с помощью солидарности и сотрудничества всех стран региона, причём сотрудничество в формате АСЕАН+3 «сегодня важнее, чем когда-либо». Отметив наличие проблем в областях прав человека, изменения климата, продовольственной и энергетической безопасности, Юн Сок Ёль подчеркнул, что совместный ответ АСЕАН и трёх стран Северо-Восточной Азии – РК, Японии и Китая – поможет ускорить движение к глобальному миру и процветанию. В саммите АСЕАН+3 приняли участие лидеры девяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, президент РК Юн Сок Ёль, премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян.