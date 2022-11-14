РК и Япония продолжат переговоры по спорным проблемам

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Президент Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида решительно осудили недавние запуски Пхеньяном баллистических ракет и договорились продолжить переговоры для быстрого решения спорных проблем в двусторонних отношениях. 45-минутная встреча лидеров двух стран состоялась 13 ноября в Пномпене в рамках международных мероприятий с участием стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Глава японского правительства выразил соболезнования южнокорейскому народу в связи с трагедией в сеульском районе Итхэвон, в результате которой погибли 156 человек. Осудив северокорейские ракетные пуски как серьёзные провокационные действия, угрожающие международному миру и безопасности, участники встречи договорились работать над укреплением трёхстороннего сотрудничества в области безопасности с участием США. Они приветствовали быстрое восстановление двусторонних контактов на гуманитарном уровне, выразили надежду на дальнейшее расширение контактов между народами двух стран.