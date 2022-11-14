Президенты РК и США договорились укреплять совместную оборону

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Президенты РК и США Юн Сок Ёль и Джо Байден выразили серьёзную озабоченность по поводу северокорейских ракетных провокаций, договорившись укреплять совместную оборону. В ходе 50-минутной встречи, состоявшейся 13 ноября в Пномпене, глава Белого дома подтвердил приверженность США своим обещаниям по обеспечению безопасности РК за счёт средств расширенного сдерживания. В том случае, если Пхеньян применит ядерное оружие в любой форме, союзники ответят мобилизацией всех доступных средств. Юн Сок Ёль отметил, что Пхеньян ничего не добьётся с помощью ракет и ядерного оружия. В ходе переговоров была затронута проблема дискриминации южнокорейских автопроизводителей на американском рынке в связи с принятием в США Акта об инфляции. Юн Сок Ёль заявил, что в настоящий момент проходят соответствующие консультации. Он напомнил, что ранее Джо Байден подтвердил готовность к открытым переговорам по данной проблеме, учитывая вклад Сеула в развитие американской экономики в сфере автомобилестроения и производства батарей.