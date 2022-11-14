Лидеры РК, США и Японии обсудили вопросы сотрудничества

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Президент РК Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида встретились 13 ноября в Пномпене в рамках международных мероприятий с участием стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это была вторая трёхсторонняя встреча после начала работы администрации Юн Сок Ёля. Первая проходила в рамках саммита НАТО в Мадриде в конце июня. Президент РК Юн Сок Ёль подчеркнул, что трёхстороннее сотрудничество является крепкой основой для обеспечения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове. Президент США Джо Байден подтвердил приверженность Вашингтона защите РК и Японии в рамках «расширенного сдерживания». Участники встречи призвали Северную Корею соблюдать свои обязательства по денуклеаризации, подтвердив, что в случае проведения седьмого ядерного испытания последует «решительный ответ со стороны мирового сообщества». Достигнутые договорённости были зафиксированы в совместном заявлении. В нём также отражена готовность сторон к обмену информацией по северокорейским ракетам и формированию нового канала консультаций по экономической безопасности.