В Пусане почтили память воинов ООН

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11 ноября отмечался Международный день памяти солдат ООН, погибших в Корейской войне. Поминальное мероприятие проходило в Мемориальном парке ООН в Пусане, где состоялся артиллерийский салют. Представители стран, чьи граждане принимали участие в Корейской войне на стороне Юга, почтили память погибших минутой молчания. В небе над парком, в котором захоронены погибшие воины, пролетела пилотажная группа южнокорейских военно-воздушных сил Black Eagles. Инициатором Дня памяти солдат ООН стал в 2007 году ветеран Корейской войны из Канады Винсент Котни. Он отмечается на государственном уровне с 2020 года. В мероприятии в Пусане приняли участие около шестисот человек, в том числе, 114 ветеранов войны и членов их семей из 15 стран мира. Американский генерал Ричард Уиткомб, внёсший большой вклад в заботу о военных сиротах, посмертно награждён государственной наградой - орденом Мугунхва. Останки двух ветеранов из Нидерландов, Матиаса Хубертуса Хугенбума и Эдуарда Джулиуса Энгберинка, а также британского ветерана Джеймса Гранди были торжественного захоронены во время мемориального мероприятия. Премьер-министр РК Хан Док Су заявил, что Сеул обеспечит мир на Корейском полуострове, сохраняя память о ветеранах. В Корейской войне, которая завершилась в 1953 году перемирием, приняли участие около 1 млн 950 тыс. военнослужащих ООН из 22 стран мира.