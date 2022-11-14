13 ноября в РК 23.765 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 13 ноября в стране зарегистрированы 23.765 новых случаев COVID-19. Это на 24.700 случаев меньше, чем в предыдущий день, что объясняется сокращением количества тестов на COVID-19 в выходные дни. По сравнению с предыдущей неделей, нынешний показатель на 5.100 заражённых больше. Кроме того, число новых случаев COVID-19 оказалось самым большим за воскресенье с 12 сентября. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 413 человек, что на 17 человек больше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки скончались 44 человека. Коэффициент смертности 0,11%. РК заняла первое место среди крупных стран по количеству заражённых по отношению к общей численности населения - 981 заражённый в сутки на 1 млн человек населения. После РК следуют Тайвань, Греция, Гонконг, Кипр, Япония, Новая Зеландия, Италия.