Эксперты считают ситуацию в экономике РК сложной

Нынешнее состояние отечественной экономики примерно такое же, как в период глобального финансового кризиса 2008 года. Такое мнение высказали более половины из двухсот четырёх экспертов по экономике и менеджменту, опрошенных Корейской федерацией работодателей. Эксперты не исключают, что ситуация может оказаться даже более серьёзной, чем в 2008 году. Среди основных причин сложившегося положения 57,4% респондентов назвали кризис, связанный с Украиной, экономическое противостояние между США и Китаем, глобальные экономические и политические риски, в числе которых рост цен на энергоносители. Были названы также такие причины как чрезмерная зависимость южнокорейской экономики от внешних факторов, недостаточно эффективное реагирование правительства на внешние изменения, отставание законодательной системы от мировых стандартов. Более половины респондентов полагают, что в следующем году рост южнокорейской экономики составит от 1,5% до 2%.