В столице Чили появилась улица Сеула

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В одном из центральных районов Сантьяго, столицы Чили, появилась улица Сеула. Официальная церемония наименования улицы, на которой расположены около трёхсот корейских коммерческих заведений, включая рестораны, кафе, магазины сувениров, одежды и обуви, состоялась 11 ноября. Посол РК в Чили Хван Гён Тхэ, выступая на церемонии, отметил, что улица Сеула появилась в Сантьяго в год, когда две страны отмечают 60-летие установления дипломатических отношений. Чили занимает одно из первых мест в мире по распространению интернета, и там проживает самая крупная и мощная группа поклонников K-pop в Латинской Америке. В неё входит даже президент страны Габриэль Борич. Благодаря K-pop, страны, расстояние между которыми составляет 18 тысяч километров, стали гораздо ближе в культурном отношении. Ровно месяц назад, в начале октября, в Чили побывал премьер-министр РК Хан Док Су. В ходе визита была достигнута договорённость поднять двусторонние отношения до уровня стратегического партнёрства. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании в вопросах демократического диалога. Благодаря появлению в чилийской столице улицы Сеула, две страны станут ещё ближе, а у чилийцев проявится ещё больше возможностей для знакомства с корейской культурой.