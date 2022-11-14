Президенты РК и Индонезии обсудили активизацию сотрудничества

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14 ноября на острове Бали в рамках южнокорейско-индонезийского бизнес-форума состоялась встреча президентов РК и Индонезии Юн Сок Ёля и Джоко Видодо. Южнокорейский лидер отметил, что две страны активно сотрудничают в сферах новейших технологий, оборонной промышленности и безопасности. Договорённость о развитии взаимодействия в данных направлениях была достигнута в ходе двусторонней встречи, состоявшейся в Сеуле в конце июля. Юн Сок Ёль высказался за повышение уровня экономического сотрудничества и укрепления связей по цепочкам поставок на основе взаимодополняющей структуры промышленности. Он предложил наращивать взаимодействие в отраслях зелёной энергетики, цифрового образования, «умных городов», цифровизации финансовой системы. Стороны сошлись во мнении о необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества. В рамках двустороннего бизнес-форума подписаны десять меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах экономики, разработки ключевых минеральных ресурсов, концепции зелёного роста.