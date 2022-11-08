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США призывают Китай оказать влияние на Северную Корею, чтобы её политика стала более ответственной. Об этом заявил президент США Джо Байдён в ходе состоявшейся 14 ноября на Бали встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили ряд важных вопросов двусторонних отношений и международные проблемы, в том числе, ситуацию на Корейском полуострове. Выступая на брифинге после саммита, глава Белого дома сказал, что он не уверен в способностях Китая предотвратить провокационные действия Севера, но уверен в том, что Пекин не хочет дальнейшего обострения региональной напряжённости. В ходе встречи с китайским лидером Джо Байден дал понять, что США предпримут определённые действия для собственной защиты, а также для защиты союзников - РК и Японии. Подтвердив различия в позициях по ряду ключевых международных проблем, включая Тайвань и права человека, участники встречи сошлись во мнении о важности продолжения диалога с целью недопущения усугубления конфронтации.