В РК снизились затраты на заготовку кимчхи

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В этом году затраты южнокорейцев на зимние заготовки квашеных овощей кимчхи немного сократились. По данным Корейской службы информации о ценах, по состоянию на середину ноября расходы на основные ингредиенты для кимчхи составляют в среднем 306 тыс. вон (231 доллар) на семью из четырёх человек при условии покупки продуктов на рынке. В прошлом году затраты составляли 310 тыс. вон. При закупке продуктов в крупном супермаркете затраты составляют в среднем 356.300 вон (269 долларов), в то время как в прошлом году 357.760 вон. В этом году цены на овощи снизились, а приправы подорожали. Летом цены на корейскую капусту, которая является основным ингредиентом кимчхи, резко выросли, но после сбора урожая понизились. Выросли цены на перец, имбирь, чеснок и соль. Правительство приняло меры по стабилизации рынка, увеличив отгрузку соответствующих наименований продуктов, что также внесло вклад в уменьшение расходов на заготовку кимчхи.