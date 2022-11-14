Разгорелись споры вокруг публикации имён погибших в Итхэвоне

Photo : YONHAP News

Несколько информационных порталов опубликовали список имён 155 из 158 жертв трагедии в сеульском районе Итхэвон, объяснив это стремлением избежать политического противостояния между правящими и оппозиционными силами. Авторы публикации призвали семьи жертв трагедии проявить понимание. Реакция членов семей погибших оказалась неоднозначной: одни высказались против, другие поддерживают публикацию. Между тем, ситуация получила своё продолжение в политических кругах. Лидер правящей партии Сила народа Чон Чжин Сок осудил онлайн-СМИ за публикацию списка жертв, которая «наносит дополнительную боль семьям погибших». Он обвинил ведущую оппозиционную Демократическую партию Тобуро в политизации трагедии, ещё раз высказавшись за проведение парламентского расследования. Представитель Демократической партии Тобуро Ан Хо Ён заявил, что искренне почтить память погибших можно лишь в том случае, если будут опубликованы не только их имена, но и фотографии. Однако такая публикация без согласия их семей «нежелательна». Премьер-министр РК Хан Док Су выразил сожаление в связи с обнародованием списка жертв без согласия их семей. Министр юстиции Хан Дон Хун заявил, что раскрытие данных о погибших без согласия членов их семей является большой проблемой с точки зрения закона. Ряд политиков настаивают на том, что обнародование списка является нарушением закона о защите личной информации.