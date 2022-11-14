Пандемия COVID-19 ухудшила общее здоровье детей

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После начала пандемии коронавируса увеличилось число школьников с ожирением и пониженным зрением. Об этом сообщили в министерстве образования, проанализировав результаты исследования, которое было проведено в 1.023 школах всех ступеней в 2021 году. Так доля школьников, с пониженным зрением, выросла с 53,22% в 2019 году до 58,02% в прошлом году. Школьники стали проводить больше времени в интернете и за компьютерными играми. Особенно это касается учеников школ средней и высшей ступеней. В результате доля страдающих ожирением возросла с 15,1% в 2019 году до 19% в 2021 году. При этом проблема ожирения носит более ощутимый характер в сельских регионах. Выросла популярность фаст-фуда, но сократилось потребление овощей и зелени. Усугубление проблем со зрением и ожирением связывают с увеличением времени, которое дети проводят за компьютером или с «умными» гаджетами, поскольку физическая активность вне помещений снизилась.