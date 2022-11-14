В РК уделяют внимание эпидемической ситуации в животноводстве

Photo : YONHAP News

Карантинные власти РК призвали профильные ведомства усилить меры по сдерживанию распространения вирусов высокопатогенного птичьего гриппа и африканской чумы свиней. Об этом заявил министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК Чон Хван Гын. Он оценил нынешнюю ситуацию как серьёзную, призвав местные власти мобилизовать все имеющиеся ресурсы для обеспечения контроля за ситуацией. В течение последнего месяца подтверждены 12 очагов высокопатогенного птичьего гриппа, причём половина из них – в районе реки Михоган в городе Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто. Зафиксированы 20 случаев заражения среди диких птиц. Район реки Михоган и город Чхончжу объявлены зоной высокого риска. Там принимаются усиленные карантинные меры. С мая по настоящий момент в стране зарегистрированы 7 очагов африканской чумы свиней.