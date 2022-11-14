Численность населения мира превысило 8 млрд человек

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15 ноября население мира превысило 8 млрд человек. Соответствующая информация помещена на сайте ООН. Четырёхмиллиардная отметка была достигнута в 1974 году. Таким образом, население удвоилось всего лишь за 48 лет. В докладе, представленном 11 июля этого года по случаю Всемирного дня народонаселения, говорится, что в начале 1960-х годов темпы роста населения мира начали снижаться. В 2020 году они составили менее 1%. Однако прирост продолжается, и, учитывая увеличение ожидаемой продолжительности жизни, к 2030 году численность населения мира составит 8,5 млрд, а к 2050 году - 9 млрд 700 млн человек. В 2080 году на Земле будут жить 10 млрд 400 млн человек. Этот показатель сохранится до 2100 года. Сегодня 29% всего населения планеты приходится на Восточную и Юго-Восточную Азию, 26% - на Центральную и Южную Азию. Лидерами являются Китая и Индия – по 1 млрд 400 млн человек. Ожидается, что в 2023 году лидером станет Индия.