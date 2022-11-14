На Бали состоялся южнокорейско-китайский саммит

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Президент РК Юн Сок Ёль попросил председателя КНР Си Цзиньпина активизировать участие Пекина в решении ядерной программы Северной Кореи. Данная просьба прозвучала в ходе первой за три года южнокорейско-китайской встречи на высшем уровне, которая состоялась 15 ноября в рамках саммита «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали. Южнокорейский лидер отметил, что Сеул и Пекин одинаково заинтересованы в мире на Корейском полуострове. Он призвал проводить регулярные переговоры на высоком уровне между двумя странами для совместного решения таких проблем как пандемия коронавируса, глобальный экономический спад и изменение климата. Председатель КНР выразил поддержку плана южнокорейского лидера, который предполагает масштабную экономическую помощь Северу в обмен на денуклеаризацию. Два лидера согласились с необходимостью расширения гуманитарных и культурных обменов.