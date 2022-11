Photo : YONHAP News

Группа BTS номинирована на музыкальную премию «Грэмми» в двух категориях - «Лучший поп-дуэт или выступление группой» и «Лучшее музыкальное видео». В первой категории представлена песня My Universe, исполненная совместно с британской рок-группой Coldplay, во второй – видеоклип к песне Yet to Come. Участники BTS три года подряд номинированы на премию «Грэмми». Это является лучшим показателем среди исполнителей песен в жанре K-POP. 65-я церемония вручения премии «Грэмми» пройдёт в Лос-Анджелесе 5 февраля 2023 года.