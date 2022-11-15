Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Дипломаты РК и США обсудили северокорейскую проблему

Write: 2022-11-16 11:36:48Update: 2022-11-16 12:09:42

Дипломаты РК и США обсудили северокорейскую проблему

Photo : KBS News

Представитель внешнеполитических ведомств РК и США провели очередные консультации по урегулированию северокорейских проблем. Начальник отдела планирования внешней политики для мира на Корейском полуострове МИД РК Чон Ён Хи и заместитель специального представителя госдепартамента США по Северной Корее Джон Пак в ходе встречи, состоявшейся 15 ноября в Сеуле, обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в Северной Корее, обсудили совместные меры в ответ на провокационные действия Пхеньяна. По словам Чон Ён Хи, Сеул будет продолжать усилия по вовлечению Северной Кореи в диалог. Американский представитель подтвердил поддержку миролюбивой политики Сеула. Участники встречи согласились с тем, что мировое сообщество должно совместными усилиями отреагировать на провокации Северной Кореи. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >