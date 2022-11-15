Главы МИД РК и Франции обсудили экономическую безопасность

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Министры иностранных дел РК и Франции Пак Чин и Катрин Колонна обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономической безопасности и Индо-Тихоокеанскую стратегию, которую провозгласил президент РК Юн Сок Ёль. Встреча состоялась 15 ноября в рамках саммита «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали. Пак Чин призвал французские власти не допустить того, чтобы законодательные инициативы Евросоюза относительно ключевых сырьевых материалов и проверки цепочек поставок отрицательно сказались на южнокорейских компаниях. Пак Чин и Катрин Колонна выразили надежду на углубление взаимодействия в сферах атомной энергетики и освоения космоса. Кроме того, участники встречи договорились сотрудничать в укреплении единства мирового сообщества и обеспечении совместного противодействия северокорейским провокациям.