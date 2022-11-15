РК увеличивает импорт кимчхи

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РК увеличивает импорт квашеных овощей кимчхи, которые пользуются спросом среди населения. По данным Таможенного управления, опубликованным 16 ноября, в октябре импорт кимчхи достиг рекордной отметки - 17 млн 18 тыс. долларов, увеличившись на 50,9% в годовом исчислении. Месячный импорт впервые превысил 17 млн. долларов. Такая ситуация объясняется увеличением спроса на импортный продукт на предприятиях общественного питания, что связано с ростом стоимости отечественных кимчхи. Крупные южнокорейские производители кимчхи с начала года неоднократно повышали цены на свою продукцию из-за увеличения расходов на сырьё. В октябре стоимость 1 тонны импортных кимчхи составляла 648 долларов. В период с января по октябрь импорт кимчхи вырос на 30% в годовом исчислении, составив 141 млн 521 тыс. долларов. Это больше общего прошлогоднего показателя, составившего 140 млн 742 тыс. долларов.