В РК меняется отношение к браку

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В РК постоянно снижается число людей, считающих вступление в брак необходимым. По результатам опроса, проведённого Национальным статистическим управлением среди 36 тыс. жителей страны в возрасте старше 13 лет, лишь 50% считают брак необходимым. Это на 1,2% меньше, чем два года назад. Среди людей, не состоящих в браке, такого же мнения придерживаются 30%. Респондентам, не состоящим в браке, был задан вопрос, почему они не создают семью. 30% опрошенных назвали нехватку средств, 11% - нестабильную ситуацию с трудоустройством. Таким образом, четверо из десяти южнокорейцев отказываются от свадьбы по экономическим причинам. 19% респондентов отметили, что не видят необходимости в браке, а 9% назвали нежелание терять свободу. 65,2% респондентов считают, что пара может жить вместе без официальной регистрации отношений. Этот показатель вырос на 5,5% по сравнению с 2020 годом. 34,7% опрошенных допускают возможность рождения ребёнка в таких условиях. Это на 4% больше, чем в 2020 году. За 10 лет число людей, которые придерживаются данной позиции, выросло более чем на 12%. Помимо этого, 28,9% участников опроса положительно смотрят на усыновление детей. Это на 2% больше, чем два года назад.