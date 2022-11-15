Компании РК активно нанимают иностранных рабочих

Около половины малых и средних компаний РК, занятых в сфере производства, планируют в следующем году принять на работу иностранных рабочих. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Корейской федерацией работодателей среди 307 компаний с численностью персонала до 300 человек. 46,6% компаний планируют подать заявки на привлечение иностранной рабочей силы. 24,4% компаний сообщили об отсутствии таких планов. Ранее правительство приняло решение о привлечении в следующем году в РК 110 тыс. иностранных рабочих. Это на 41 тыс. рабочих больше, чем в текущем году. Однако лишь 55% предприятий считают, что этого будет достаточно для решения проблемы нехватки рабочих рук. В найме иностранных рабочих заинтересованы, в основном, компании, занятые в производстве автозапчастей и судостроительной отрасли.