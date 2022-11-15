В РК обсуждают права иностранных сезонных рабочих

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Министерство юстиции РК работает над планом защиты прав иностранных сезонных рабочих. Такое решение связано с необходимостью устранить проблемы, выявленные при расширении системы привлечения сезонных рабочих из-за рубежа. Данная система подразумевает наем иностранных рабочих в сферах сельского хозяйства и рыболовства в определённые сезоны на срок до пяти месяцев. В министерстве принято решение направлять в коллективы с такими рабочими переводчиков, которые помогут устранить конфликты, вызванные языковым барьером и культурными различиями. В настоящее время иностранные сезонные рабочие должны внести залог, который призван предотвращать случаи их бегства с места работы. Ранее эксперты отмечали, что эта мера нарушает права человека, поэтому залоговую систему решено упразднить. Кроме того, программа адаптации приезжающих иностранцев будет изменена с учётом особенностей сезонных рабочих. Министерство юстиции стремится создать взаимовыгодные условия совместной работы иностранных рабочих и отечественных фермеров.