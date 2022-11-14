17 ноября в РК проводится единый госэкзамен

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17 ноября в РК проводится ежегодный единый государственный экзамен. Для участия в нём зарегистрировались 508.030 человек, что на 1.700 человек меньше, чем в прошлом году. Экзамен, который длится девять часов и состоит из пяти этапов, сдают учащиеся выпускных классов старших школ и выпускники прошлых лет, желающие поступить в вузы в 2023 году. По данным министерства образования, по всей стране открыты 1.375 экзаменационных пунктов. Это третий единый госэкзамен, который проводится в условиях пандемии COVID-19. Как и в предыдущие два года, для экзаменующихся с симптомами коронавирусной инфекции и находящихся на самоизоляции выделены отдельные аудитории. Специальные экзаменационные пункты для проходящих стационарное лечение созданы в 25 больницах. По состоянию на 16 ноября, среди экзаменующихся зарегистрированы 2.317 инфицированных. Экзамен проходит с соблюдением карантинных требований, все его участники используют маски и сидят за столами с прозрачными перегородками. При входе на экзаменационные пункты организовано измерение температуры. Утром 17 ноября было увеличено количество общественного транспорта, чтобы исключить опоздания на экзамен. В период с 13:05 до 13:45, когда проходит тестирование по английскому языку, запрещены взлёты и посадки самолётов. Эта мера привела к корректировке расписания 18 внутренних и 59 международных рейсов. Фондовая биржа и валютный рынок открылись на час позже, чем обычно, в 10:00. Результаты экзамена будут объявлены 9 декабря.