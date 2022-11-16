Премьер-министр РК Хан Док Су отправился на саммит АТЭС

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17 ноября премьер-министр РК Хан Док Су отправился в Бангкок для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который будет проходить 18-19 ноября. В своём выступлении на пленарном заседании Хан Док Су подчеркнёт ведущую роль АТЭС в вопросах укрепления цепочек поставок, восстановления международной торговли, противодействия изменению климата. Участники саммита обсудят вопрос о формировании органа по вопросам открытой внешней торговли. Ранее эта тема уже поднималась, но в связи с пандемией коронавируса существенных подвижек не было. В ходе встреч с лидерами стран-участниц АТЭС Хан Док Су намерен активно продвигать кандидатуру Пусана в качестве места проведения международной универсальной выставки EXPO-2030. Саммит АТЭС состоится в очном режиме впервые с 2019 года.