РК и США сотрудничают в сфере кибербезопасности

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16 ноября в Сеуле состоялось заседание рабочей группы представителей правительств РК и США по противодействию киберугрозам со стороны Северной Кореи. Делегации двух стран возглавляли начальник отдела планирования внешней политики по решению северокорейской ядерной проблемы МИД РК Ли Тхэ У и заместитель спецпредставителя госдепартамента США по Северной Корее Джон Пак. В заседании участвовали в общей сложности около 60 представителей ведомств, имеющих отношение к северокорейской ядерной проблеме и кибербезопасности. Они обменялись информацией по привлечению средств для ядерной программы северокорейскими специалистами в сфере информационных технологий, отправленными за рубеж. С целью перекрытия потока средств было решено уделять больше внимания странам, в которых действуют северокорейские специалисты по информационных технологиям. Участники заседания также обменялись данными о методах незаконной деятельности Пхеньяна в киберпространстве.