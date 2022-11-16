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17 ноября в 10:48 утра Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении Восточного моря. По сообщению Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, запуск произведён из района порта Вонсан в провинции Канвондо. Ракета пролетела около 240 километров на максимальной высоте 47 км со скоростью 4 Маха. Серия запусков северокорейских баллистических ракет является серьёзной провокацией, подрывающей мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в регионе в целом, являясь явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии повышенной готовности, вместе с американскими коллегами внимательно следя за передвижениями северокорейских войск,- говорится в сообщении объединённого комитета начальников штабов. Запуск произошёл вскоре после того, как северокорейский МИД пригрозил ответом «настолько жёстким, насколько США будут укреплять расширенное сдерживание в интересах своих союзников».