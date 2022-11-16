Третий комитет ГА ООН принял резолюцию о правах человека в КНДР

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Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН по гуманитарным вопросам единогласно без голосования одобрил проект резолюции о правах человека в Северной Корее. Подобный документ принимается 18 лет подряд, и впервые за четыре года в его подготовке приняла участие РК. В резолюции осуждаются систематические нарушения прав человека, к которым относятся пытки, сексуальное насилие, содержание политических заключённых в лагерях. Наряду с рекомендацией призвать к ответственности всех имеющих отношение к данным преступлениям, в ней изложено требование раскрыть всю информацию о нарушениях. Кроме того, в документе выражена обеспокоенность по поводу незаконных задержаний, пыток и казней иностранных граждан в Северной Корее. Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон выразил несогласие с содержанием резолюции, назвав её «политической уловкой». Ким Сон подчеркнул, что Сеул использует проблему прав человека, чтобы избежать критики по поводу беспрецедентной трагедии в сеульском районе Итхэвон, которая показала неспособность южнокорейского правительства обеспечить контроль за ситуацией в стране. Проект резолюции будет рассмотрен на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре.