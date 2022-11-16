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МАГАТЭ продолжает наблюдение за КНДР

Write: 2022-11-17 12:31:22Update: 2022-11-17 13:29:32

МАГАТЭ продолжает наблюдение за КНДР

Photo : YONHAP News

В третьем туннеле на северокорейском ядерном полигоне Пхунгери в уезде Кильчжу-гун провинции Хамгён-Пукто обнаружены признаки активности. Между тем, в четвёртом туннеле никаких особых изменений не замечено. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), не исключив возможности проведения в ближайшее время седьмого ядерного испытания. Выступая 16 ноября на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, генеральный директор организации Рафаэль Гросси заявил, что полигон Пхунгери готов к проведению ядерных испытаний. Он сообщил также, что ядерный реактор мощностью 5 МВт и объекты по обогащению урана в уезде Ёнбён-гун провинции Пхёнан-Пукто продолжают работу. Однако радиохимическая лаборатория приостановила работу с конца сентября. Рафаэль Гросси выразил сожаление по поводу того, что Север продолжает развивать ядерную программу в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. 
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