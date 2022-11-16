В третьем квартале реальные доходы населения РК сократились

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По данным национального статистического управления, доходы южнокорейской семьи составили в третьем квартале текущего года в среднем 4 млн 860 тыс. вон (3.644 доллара) в месяц. Это на 3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако с учётом инфляции доходы сократились за тот же период на 2,8%. Это первое снижение со второго квартала прошлого года, а также самое значительное для третьего квартала с 2009 года. Это объясняется тем, что в текущем году жителям страны не оказывали финансовую поддержку в связи с пандемией. Ежемесячные расходы домохозяйств на потребительские товары выросли на 6,2%, однако с поправкой на инфляцию рост составил лишь 0,3%. Расходы на продукты питания и алкоголь снизились. Между тем, разрыв в доходах между богатыми и бедными продолжил рост. Коэффициент распределения располагаемых доходов, ключевой барометр равенства, составил 5,75%, увеличившись за год на 0,41%. Это означает, что за указанный период у 20% самых богатых людей доходы были в 5,75 раз выше, чем у 20% самых бедных.